وقال راك بنك إن صافي الربح بعد الضريبة قد بلغ 1.374 مليار درهم (حوالي 374 مليون دولار)، بزيادة قدرها 26.1 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.

كما بلغ الربح بعد الضريبة للربع الثاني 669 مليون درهم من عام 2025، وبنسبة نمو قدرها 22 بالمئة على أساس سنوي.

وفيما يلي أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025