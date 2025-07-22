أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2025، إذ يواصل البنك النمو ويسجل أرباحاً قياسية - قبل الضريبة - بلغت 1.5 مليار درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2025 بزيادة مقدارها 26 بالمئة، مدعوماً بنمو الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد وتحسن جودة الأصول.
وقال راك بنك إن صافي الربح بعد الضريبة قد بلغ 1.374 مليار درهم (حوالي 374 مليون دولار)، بزيادة قدرها 26.1 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.
كما بلغ الربح بعد الضريبة للربع الثاني 669 مليون درهم من عام 2025، وبنسبة نمو قدرها 22 بالمئة على أساس سنوي.
وفيما يلي أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025
- سجل الربح التشغيلي 1.68 مليار درهم (نحو 457.5 مليون دولار) بارتفاع سنوي نسبته 7.7 بالمئة على أساس سنوي. مدفوعاً بالنموّ القوي في الميزانية العمومية وزيادة الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد.
- ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 12.9 بالمئة مقارنة بعام 2024. ويأتي ذلك في إطار مواصلة البنك استثماره في التحوّل التكنولوجي والبيانات والموارد البشرية وتجربة العملاء. حيث بلغ معدل التكاليف إلى الدخل 33.1 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024
- ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 18.1 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 95 مليار درهم (حوالي 25.9 مليار دولار)، مع ارتفاع إجمالي القروض والسلف إلى 51.3 مليار درهم بزيادة قدرها 17.4 بالمئة على أساس سنوي مدفوعاً بالنموّ في جميع القطاعات، حيث زادت القروض والسلف السنوية المقدّمة للخدمات المصرفية للشركات بنسبة 33.0 بالمئة على أساس سنوي، بما يتماشى مع استراتيجية التنويع التي يتّبعها البنك
- ارتفعت نسبة الودائع الجارية والتوفير (CASA) إلى 66 بالمئة، وهي من أعلى النسب في القطاع، بزيادة 40.4 مليار درهم أي 12.2 بالمئةعلى أساس سنوي
- حافظت جودة محفظة الائتمان على قوّتها، حيث بلغت نسبة صافي مخصصات انخفاض القيمة إلى متوسط القروض والسلف 0.7 بالمئة، مقابل 1.7 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى التحوّل الاستراتيجي في مزيج الأعمال نحو الأصول المضمونة منخفضة المخاطر. إضافة إلى البيئة الاقتصادية والائتمانية الملائمة
- تحسّنت نسبة القروض المتعثرة في النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى 1.9 بالمئة مقابل 2.4 بالمئة في النصف الأول من عام 2024. في حين بلغ معدل "المخصّصات إلى إجمالي القروض" 5.2 بالمئة مقارنة بـ 6.2 بالمئة في النصف الأول من عام 2024. بما يوفّر تغطية كافية
- حافظت عوائد المساهمين على قوّتها، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية (RE) بالمئة22.1 مقارنة بـ 20.4 بالمئة في النصف الأول من عام 2024، ونسبة العائد على الأصول (RA) بالمئة3.1 مقارنة بـ 2.9 بالمئة في النصف الأول من عام 2024
- حافظ البنك على متانة رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8 بالمئة (CAR) للنصف الأول من عام 2025. مقابل 18.0 بالمئة للنصف الأول من عام 2024
- تعكس السيولة القوية للبنك نسبة الأصول السائلة المؤهّلة التي بلغت 15.1 بالمئة مقارنة بـ 15.5 بالمئة للنصف الأول من عام 2024، بالإضافة إلى نسبة التمويلات إلى الموارد المستقرة التي بلغت 80.7 بالمئة مقابل 79.4 بالمئة للنصف الأول من عام 2024