وأوضحت الشركة أن صافي الربح في الفترة المشار إليها وصل وفقًا للتقديرات الأولية إلى حوالي 2.1 مليار يورو، مقابل متوسط صافي ربح يقدر بـ 1.6 مليار يورو فقط، حسب توقعات المحللين.

وأضافت ميونخ ري أن ذلك يعود إلى انخفاض الخسائر في قطاع إعادة التأمين عن الحوادث والأضرار بالإضافة إلى أن الخسائر الكبرى في قسم "جلوبال سبشيالتي انشورانس" - التأمين العالمي المتخصص - جاءت "أقل بكثير" من المتوقع.

وتابعت "ميونخ ري" أنها حققت "نتائج قوية بشكل عام" في استثمارات رأس المال.

وبالنظر إلى تحقيق صافي ربح يقارب 3.2 مليار يورو في النصف الأول من العام، أكدت "ميونخ ري" توقعاتها لهذا العام حيث تهدف الشركة إلى تحقيق أرباح تبلغ 6 مليارات يورو خلال العام الجاري.

ومن المقرر أن تنشر الشركة تفاصيل نتائج الربع الثاني في 8 أغسطس المقبل. واستفاد سهم الشركة المدرج على مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية، من هذه الأنباء، لفترة قصيرة.