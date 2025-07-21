وتمثل هذه الخسارة تحولا حادا مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، حين سجلت الشركة القابضة لعلامات أوبل وبيجو وفيات وكرايسلر وجيب صافي ربح تجاوز 5.6 مليارات يورو.

وأوضحت ستيلانتيس أن هذه الخسارة تعود بشكل كبير إلى رسوم استثنائية تجاوز إجماليها 3.3 مليارات يورو، ناجمة عن إلغاء عدد من البرامج، وتخفيض قيمة بعض البرامج التقنية، إلى جانب تكاليف متعلقة بعمليات إعادة الهيكلة.

كما أثرت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة أيضا على النتائج المالية للشركة التي قالت إنها تحملت نحو 300 مليون يورو كرسوم، وخفضت إنتاجها استجابة لتلك التطورات.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 74.3 مليار يورو، مقارنة بإيراداتها قبل عام التي بلغت 85 مليار يورو.

وانخفضت عمليات تسليم السيارات بنسبة 6 بالمئة في الربع الثاني لتصل إلى 1.4 مليون وحدة. أما في النصف الأول من العام ككل، فتراجعت المبيعات بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى ما يقل قليلا عن 2.6 مليون سيارة.