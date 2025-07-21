وذكرت تركيا في قرار نشر في الجريدة الرسمية التركية، الاثنين، أن العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الحالية بين تركيا والعراق، والتي تعود إلى السبعينيات، وكل البروتوكولات أو المذكرات الملحقة بها سيتوقف في 27 يوليو 2026.

ويعمل العراق وتركيا على استئناف تدفقات النفط من خط أنابيب يمتد إلى ميناء جيهان التركي. وأوقفت تركيا التدفقات في مارس 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد عن صادرات غير مصرح بها من 2014 إلى 2018.

وطعنت تركيا على قرار غرفة التجارة الدولية.

وأعلنت تركيا استعدادها لاستئناف العمليات، لكن المحادثات المتعلقة بذلك واجهت عقبة في مارس بشأن المدفوعات والعقود.

وقال المسؤول التركي لوكالة رويترز، إن خط الأنابيب لديه إمكانات ليصبح "فعالا واستراتيجيا جدا في المنطقة".

وأضاف أن تركيا استثمرت بكثافة في صيانة خط الأنابيب، مشيرا إلى أهميته لمشروعات إقليمية مثل طريق التنمية، وهو ممر تجاري مزمع سيشمل تركيا والعراق.

وأردف المسؤول يقول "ستعود مرحلة جديدة ونشطة لخط الأنابيب العراقي التركي بالنفع على البلدين والمنطقة ككل"، لكنه لم يوضح ما الذي تريد أنقرة أن يتضمنه الاتفاق الجديد.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة العراقية على ما ورد في تقرير وكالة رويترز.