وقالت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية إن هذه التسهيلات تنقسم إلى تسهيلات بنكية قصيرة الأجل بمبلغ مليار ريال، ومدتها سنة واحدة، "بهدف استخدامها في إصدار الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية، ولتكون متاحة لتمويل رأس المال العامل".

والجزء الثاني عبارة تمويل متوسط الأجل مستخدم وقيمته 500 مليون ريال ومدته خمس سنوات من تاريخ الحصول عليه في 22 يونيو 2022، والهدف منه "تمويل الاستحواذ على شركة جيزة للأنظمة".