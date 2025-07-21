وقال أجاي بانغا رئيس البنك الدولي في مقابلة بموزمبيق إن البنك يعتزم توفير تمويل بالقروض وشراء حصص ملكية بالإضافة إلى ضمانات المخاطر والتأمين لمشروع محطة كهرباء مفاندا نكوا المائية على نهر زامبيزي، البالغة قيمته 5 مليارات دولار، ومشروع نقل الكهرباء المرتبط بها، والذي تبلغ قيمته 1.4 مليار دولار.

قال دانييل تشابو، رئيس موزمبيق، لوكالة بلومبرغ: "نريد أن نكون مركز الطاقة في منطقتنا، أي مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي"، في أشارةإلى تكتل يضم 16 دولة، يستورد الكثير منها بالفعل الكهرباء من موزمبيق.

و يُعدّ السد الذي تبلغ قدرته 1500 ميغاواط، والذي صرّح بانغا بأنه قد يبدأ العمل بحلول عام 2031 تقريبًا، أحد بنود برنامج يدعمه البنك الدولي يُعرف باسم "المهمة 300".

ويهدف البرنامج إلى توفير الكهرباء لحوالي 300 مليون شخص في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول عام 2030، مما يزيد بشكل كبير من إمكانية الوصول إلى الكهرباء في منطقة يعيش فيها أكثر من 80 بالمئة ممن يعيشون بدون كهرباء على مستوى العالم ويبلغ عددهم الإجمالي حوالي 680 مليون نسمة.

وبحسب تقديرات بانغا فإن تمويلات برنامج "المهمة 300" قد تزيد عن 100 مليار دولار بمساهمة من بنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي وشركات القطاع الخاص.