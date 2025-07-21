ومن المقرر أن تعلن مجموعة "لويدز" المصرفية عن أرباحها خلال النصف الأول من عام 2025 الخميس المقبل، تليها مجموعة "نات ويست" المصرفية يوم الجمعة المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ويأتي ذلك في توقيت هام لمقرضي تمويل السيارات، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكما نهائيا بشأن مزاعم البيع المضلل بحلول نهاية الشهر.

وإذا خلصت "هيئة السلوك المالي" البريطانية إلى أن العملاء تكبدوا خسائر نتيجة إخفاقات واسعة من قبل الشركات، فقد تنشئ برنامج تعويضات شامل على مستوى القطاع.

ومن المتوقع أن تعلن "لويدز" عن تحقيق أرباح قبل حساب الضرائب بواقع 3.2 مليار جنيه إسترليني خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مقابل 3.3 مليار جنيه إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2024.

ومن المتوقع أن تعلن مجموعة "نات ويست" المصرفية، التي لا ترتبط بسوق تمويل السيارات، عن أرباح تشغيلية قبل حساب الضرائب قدرها 3.5 مليار جنيه إسترليني، مقابل 3 مليارات جنيه إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2024.

وقالت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، خلال خطابها السنوي في "مانشن هاوس" خلال الأسبوع الجاري، إنه تم تصوير الاستثمار في قطاع التجزئة "بصورة سلبية".