وذكرت شركة الطيران منخفض التكاليف، أن صافي الأرباح خلال الربع الأول حتى 30 يونيو وصل إلى 819.9 مليون يورو بما يعادل 0.7659 يورو للسهم الواحد، مقابل 360 مليون يورو بما يعادل 0.3145 يورو للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

في الوقت نفسه وصلت أرباح الشركة قبل حساب الضرائب إلى 930 مليون يورو مقابل 400.8 مليون يورو خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.

كما زادت أرباح التشغيل خلال الربع الأول إلى 913.3 مليون يورو مقابل 365.7 مليون يورو في العام الماضي.

ووصل إجمالي إيرادات تشغيل ريان إير ربع السنوية إلى 4.34 مليار يورو مقابل 3.6 مليار يورو في الربع الأول من العام المالي الماضي، بفضل ارتفاع إيرادات الرحلات المجدولة.

وعن الفترة المقبلة قال مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لمجموعة رايان إير: "لا يزال من السابق لأوانه تقديم توقعات دقيقة بشأن أرباح السنة المالية الحالية. ومع ذلك، نتوقع بحذر استعادة معظم الانخفاض في أسعار العام الماضي بنسبة 7 بالمئة، مما قد يؤدي إلى نمو معقول في صافي الأرباح في السنة المالية. ولا تزال النتيجة النهائية للسنة المالية الحالية عرضة للتأثر بشدة بالتطورات الخارجية السلبية، بما في ذلك مخاطر حرب الرسوم الجمركية، والصدمات الاقتصادية الكلية، وتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وإضرابات مراقبي الحركة الجوية الأوروبية، وسوء الإدارة، ونقص الموظفين."

في الوقت نفسه تتوقع شركة الطيران الأيرلندية تشغيل أكثر من 2600 خط طيران خلال الصيف الحالي، بما في ذلك 160 خطا جديدًا، وتتوقع طلبًا قويًا على السفر عبر شبكة خطوطها.