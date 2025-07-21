وارتفع سعر سهم الشركة موردة الرقائق الرئيسية لشركتي آبل الأميركية للإلكترونيات وإنفيديا كورب للرقائق، إلى مستوى قياسي الجمعة ليحقق مكاسب تراكمية نسبتها 50 بالمئة مقارنة بمستواه المنخفض في أبريل الماضي.

وأصبحت تي.إس.إم.سي "TSMC" أول شركة آسيوية تزيد قيمتها السوقية عن تريليون دولار منذ وصلت شركة البتروكيماويات والنفط الصينية العملاقة بترو تشاينا إلى هذا المستوى في 2007، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

كما عكس ارتفاع سهم شركة تي.إس.إم.سي ثقة المستثمرين المتزايدة في أن أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم ستستغل طفرة الذكاء الاصطناعي لتحقيق هيمنة أكبر.

وقد رفعت الشركة توقعاتها لنمو إيراداتها للعام بأكمله إلى حوالي 30 بالمئة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن الشركة قد تستفيد من المنافسة الشديدة على طاقة تصنيع الذكاء الاصطناعي.

وكتب محللون في بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس غروب بمن فيهم بروس لو، بعد إعلان أرباح تي.إس.إم.سي ربع السنوية: "نعتقد أن موقف تي.إس.إم.سي تجاه الطلب على الرقائق المتقدمة أكثر إيجابية، حيث لا يُظهر عملاء الذكاء الاصطناعي أي علامات على تباطؤ الطلب".

وأضافوا: "نتوقع أن نشهد ارتفاعًا أكبر في الأسعار في عام 2026".