وقالت شركة الطيران الأميركية في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز مساء أمس الأحد "في الثامنة مساء بتوقيت المحيط الهادئ يوم الأحد (0300 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين)، تعرضت خطوط طيران ألاسكا لعطل تقني أثر على عملياتنا. طلبنا وقفا مؤقتا شاملا على لرحلات ألاسكا وهورايزون إير".

وأضافت شركة الطيران التي مقرها سياتل أن آثار التوقف ستظل واضحة على عملياتها طوال المساء، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ولم ترد إدارة الطيران الفيدرالية حتى الآن على طلبات من رويترز للتعقيب خارج ساعات العمل الرسمية.

وأظهرت صفحة الحالة على الموقع الإلكتروني لإدارة الطيران الفيدرالية أن جميع الوجهات تأثرت بمنع طائرات المسارات الرئيسية التابعة لشركة خطوط ألاسكا الجوية من التحليق وبتعليق رحلات هورايزون إير.

وفي أبريل 2024، أوقفت خطوط طيران ألاسكا أسطولها بالكامل عن العمل بسبب مشكلة في نظام حساب وزن وتوازن طائراتها، وذلك بعد أشهر قليلة من انفجار باب طائرة بوينغ 737 ماكس 9 التي تشغلها المجموعة أثناء تحليقها.

ووفقا لموقع مجموعة خطوط طيران ألاسكا، تمتلك الشركة أسطولا يضم 238 طائرة بوينغ 737 و87 طائرة إمبراير 175.