وقالت شركة النفط المدرجة على مؤشر فوتسي 100 البريطاني إن شركة إل.إس.باور ستشتري الشركة، التي تعرف باسم بي.بي ويند انرجي نورث أميركا، والتي تضم عشرة من مزارع الرياح العاملة بمختلف أنحاء أميركا، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) الجمعة.

وذكرت شركة بي.بي أن الطاقة الخضراء لا يزال لديها دور تضطلع به في المجموعة المتقلصة ، فيما يعتبر الاتفاق الأحدث في سلسلة من عمليات بيع الأصول.

ولم تكشف شركة بي.بي عن قيمة عملية البيع، لكنها قالت إنها جزء من أهدافها للتخلص من أصول بقيمة تتراوح ما بين 3 مليارات و4 مليارات دولار في عام 2025، بموجب هدف أوسع يبلغ 20 مليار دولار.