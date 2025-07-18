وأعلن كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في خطاب ألقاه في مدينة نيويورك، إن الاقتصاد يُظهر علامات على الضعف، حيث تباطأ إنفاق المستهلكين وتراجع نمو الوظائف.

وأكد أن على الاحتياطي الفيدرالي خفض تكاليف الاقتراض لتعزيز الإنفاق والنمو قبل أن يضعف سوق العمل أكثر.

وأضاف والر: "الاقتصاد لا يزال ينمو، لكن زخمه تباطأ بشكل كبير"، مشيراً إلى أن هذا التباطؤ يهدد هدف البنك بتحقيق الحد الأقصى من التوظيف.

في الوقت نفسه، رأى والر أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب سترفع معدلات التضخم مؤقتًا فقط، ولا تمثل سبباً لتأجيل خفض الفائدة.

وقال: "لقد رفعت الرسوم الجمركية، وستواصل رفع التضخم قليلًا فوق هدف 2 بالمئة هذا العام"، لكنه شدد على أن صناع السياسة يجب أن "يتجاهلوا تأثير الرسوم" ويركزوا على التضخم الأساسي، والذي قال إنه يقترب من الهدف البالغ 2 بالمئة.

يُذكر أن والر يُطرح اسمه كأحد المرشحين المحتملين لخلافة باول عند انتهاء ولايته في مايو 2026، أو ربما في وقت أقرب إذا أقدم ترامب على خطوة غير مسبوقة بإقالته. وكان ترامب قد هدد بإقالة باول هذا العام، لكنه قال الأربعاء إن من "غير المرجح بشدة" أن يُقدم على ذلك.

من جهته، قال باول إن الاحتياطي الفيدرالي يرغب في رؤية تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار والاقتصاد قبل اتخاذ أي قرارات.

ووُصف والر، المعين من قبل ترامب، سابقًا بأنه مؤيد لخفض الفائدة في يوليو. كما أعربت ميشيل بومان، وهي أيضاً من تعيين ترامب، عن دعمها للخفض.

وأظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنعقد في 17-18 يونيو أن "اثنين فقط" من بين 19 عضوًا في لجنة تحديد سعر الفائدة دعموا خفض الفائدة في يوليو.

وقال الأعضاء الآخرون إن على الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، بالنظر إلى أن التضخم لا يزال أعلى من 2 بالمئة.

وقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 بالمئة في يونيو مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع وتيرة منذ أربعة أشهر.

ومن بين المرشحين الآخرين المحتملين لخلافة باول، كيفن ورش، العضو السابق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي أعلن بدوره دعمه لخفض الفائدة قريبًا.

وقال وورش، وهو حالياً باحث في "مؤسسة هوفر"، خلال ظهوره على قناة "فوكس نيوز" في برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز": "الرئيس محق في شعوره بالإحباط من جيروم باول والاحتياطي الفيدرالي".