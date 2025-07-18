تحديث الأسعار

سجل الذهب في المعاملات الفورية 3337.60 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0503 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3343.10 دولار. وتراجع الذهب 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات الرئيسية الجمعة، لكنه يتجه لتحقيق المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي. ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا "بدأنا نرى بيانات لا تزال تدعم الاقتصاد الأميركي... ومن المحتمل أن المتعاملين في السوق لا يزالون يدرسون بحذر ظروفا لا نتوقع فيها أن يميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشكل كبير إلى التيسير النقدي".

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن مبيعات التجزئة الأميركية ارتفعت بأكثر من المتوقع في يونيو، إذ زادت 0.6 بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاضها 0.9 بالمئة في مايو أيار.

وجاءت البيانات حول أعداد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع، إذ انخفضت بمقدار سبعة آلاف طلب إلى 221 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 12 يوليو. وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لرويترز تسجيل 235 ألف طلب للأسبوع نفسه.

وأظهرت البيانات القوية أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال مستقرا، مما يدعم تريث البنك المركزي في استئناف التيسير النقدي.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه ملاذ آمن في أوقات الضبابية الاقتصادية، ويميل إلى الارتفاع عندما تنخفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1458.80 دولار للأونصة، في حين ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1293.32 دولار ليسجل أعلى مستوى منذ أغسطس 2023. واستقرت الفضة عند 38.13 دولار.