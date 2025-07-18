وذكر التقرير أن لي بدأ العمل في ميتا بعد مغادرته أبل في الأيام القليلة الماضية، فيما سيبدأ جونتر العمل قريبا.

تأتي هذه الخطوة في سياق سباق محموم على استقطاب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي بين شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتُعد ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، من بين أكثر الشركات نشاطاً في جهود التوظيف. فقد جعل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى للشركة، مستثمراً بكثافة في العاملين ومراكز البيانات لمجاراة المنافسين مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل".

ووفقًا لما ذكرته بلومبرغ، عرضت ميتا على رومينغ بانغ حزمة تعويضات متعددة السنوات تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار لضمان انضمامه إلى صفوفها.

وأفادت مصادر لرويترز أن بانغ كان رئيس فريق نماذج الأساس في أبل ومسؤولا عن ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.