وبلغ صافي أرباح الشركة 3.125 مليار دولار، أو 7.19 دولار للسهم الواحد. ويقارن هذا بـ 2.147 مليار دولار، أو 4.88 دولار للسهم الواحد، في العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة للفترة بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 11.08 مليار دولار من 9.56 مليار دولار العام الماضي.

وفي الربع الثالث، تتوقع نتفليكس نمو الإيرادات بنسبة 17 بالمئة، مدفوعا بنمو عدد الأعضاء والتسعير وإيرادات الإعلانات، حسبما ذكرت في رسالة إلى المساهمين.

وبينما لم تعد الشركة تقدم معلومات حول عدد العملاء، فقد ذكرت أن الأعضاء شاهدوا أكثر من 95 مليار ساعة على نتفليكس في النصف الأول من العام، بزيادة 1 بالمئة على أساس سنوي.

سلطت الشركة الضوء على مسلسلات مثل "سكويد جيمز" و"جيني أند جيورجيا" و"ماد يونيكورن" كأعمال مشاهدة شائعة طوال الربع.

وأضافت الشركة أن الفيلم الألماني "إكستريتوريال" هو رابع أكثر الأفلام غير الإنجليزية شعبية على خدمة نتفليكس، حيث بلغ عدد مشاهداته 89 مليون مشاهدة.