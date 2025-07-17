وأعلنت الشركة، الخميس، عن تراجع مبيعات شركة (فريتو لاي)، المملوكة لبيبسيكو في أميركا الشمالية، بنسبة 1% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي، وتراجع مبيعات المشروبات بنسبة 2% في المنطقة.

وقالت الشركة إن مبيعاتها ارتفعت في بعض المناطق الأخرى، من بينها أميركا اللاتينية وآسيا.

وارتفعت إيرادات الشركة بأقل من 1% لتصل إلى 22.7 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي.

وكان هذا أعلى من توقعات وول ستريت البالغة 22.3 مليار دولار أميركي، حسبما ذكر محللون استطلعت آراءهم شركة "فاكت سيت" للأبحاث.

وبلغ صافي دخل بيبسيكو للربع الثاني من العام 1.26 مليار دولار، أو 92 سنتًا أمريكيًا للسهم، بانخفاض عن 3.08 مليار دولار، أو 2.23 دولار أمريكي للسهم، في العام السابق.

وباستثناء رسوم إعادة الهيكلة وانخفاض القيمة وبنود أخرى، حققت الشركة ربحًا قدره 2.12 دولار للسهم، مقابل 2.03 دولار متوقعة.