وارتفع صافي الدخل خلال الربع الثاني إلى 4.041 مليار دولار – أو 2.06 دولار للسهم- مقارنة بـ 3.246 مليار دولار العام الماضي- أو 1.59 دولار للسهم، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع الدخل التشغيلي.

ودشنت نوفارتس برنامجا لإعادة شراء الأسهم بمبلغ يصل إلى 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتم استكماله بحلول نهاية 2027.

وتتوقع الشركة نمو الدخل التشغيلي خلال العام النقدي بنسبة طفيفة مقارنة بالعام السابق.

وما يزال من المتوقع أن تنمو المبيعات السنوية بواقع رقم أحادي مقارنة بالعام الماضي.