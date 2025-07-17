وبلغت أرباح المجموعة ربع السنوية 3.47 مليار دولار، بما يعادل 10.91 دولارا للسهم الواحد، مقابل 2.891 مليار دولار بما يعادل 8.62 دولارا للسهم الواحد خلال الربع الثاني من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون تحقيق أرباح بواقع 9.68 دولارا للسهم الواحد في الربع الثاني من العام الحالي.

وزادت إيرادات غولدمان ساكس غروب خلال الربع الثاني بنسبة 14.5 بالمئة إلى 14.6 مليار دولار، مقابل 12.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.