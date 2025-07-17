وبلغت أرباح البنك خلال الربع الثاني 3.54 مليار دولار، بما يعادل 2.13 دولارا للسهم الواحد، مقابل 3.076 مليار دولار بما يعادل 1.82 دولارا للسهم الواحد خلال الربع الثاني من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون تحقيق أرباح بواقع 2.01 دولارا للسهم الواحد خلال الربع الثاني من العام الحالي.

في الوقت نفسه زادت إيرادات مورغان ستانلي خلال الربع الثاني بنسبة 11.8 بالمئة إلى 16.8 مليار دولار، مقابل 15.02 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.