وبحسب بيان صادر عن البنك، زادت أرباح البنك خلال الربع الثاني من نشاط تداول المنتجات المالية ذات الدخل الثابت وتداول العملات والسلع بنسبة 19 بالمئة إلى 3.25 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وساعد ذلك في تحقيق البنك أرباحا تفوق تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز رأيهم.

كما أعلن ثاني أكبر بنك أميركي أن صافي دخل نشاط الإقراض، وهو مصدر رئيسي لإيراداته، ارتفع بنسبة 7.1 بالمئة ليصل إلى 14.7 مليار دولار، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة بنسبة 6.5 بالمئة في صافي دخل نشاط الإقراض.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك برايان موينيهان، في بيان: "حافظ المستهلكون على مرونتهم، مع إنفاق صحي وجودة أصول جيدة، وارتفعت معدلات استخدام المقترضين التجاريين".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، شهدنا زخمًا جيدًا في أعمالنا في الأسواق".

وبشكل عام، ارتفعت أرباح بنك أوف أميركا خلال الربع الثاني، مع ارتفاع صافي الدخل بنسبة 3.2 بالمئة ليصل إلى 7.12 مليار دولار، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 6.56 مليار دولار.

وبلغت إيرادات بنك أوف أميركا الإجمالية خلال الربع الثاني 26.5 مليار دولار ، مسجلا ثاني أعلى إيرادات ربع سنوية على الإطلاق، وأقل بقليل من توقعات المحللين البالغة 26.6 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الأرباح المعدلة للبنك 89 سنتًا للسهم، متجاوزةً متوسط التوقعات البالغ 85 سنتًا.