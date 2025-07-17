وأعلنت ثاني أكبر شركة منتجة للغاز في البلاد تحقيق إيرادات من المبيعات 1.29 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو.

يأتي ذلك بالمقارنة مع 1.31 مليار دولار سجلتها قبل عام، وتقديرات من فيزيبل ألفا لتسجيل 1.23 مليار دولار.

وكانت شركة "XRG" الإماراتية، قد أعلنت عن تقدم ائتلاف تقوده بـ"عرض إرشادي غير مُلزِم" للاستحواذ على شركة "سانتوس"، والتي توفر إمدادات موثوقة من الطاقة الأكثر نظافة بتكلفة مناسبة لعملائها في أستراليا وآسيا والمحيط الهادئ.