وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي تبادلها الجانبان التالي :

اتفاقية بشأن الحماية المشتركة للمعلومات المصنفة.

مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة قنصلية مشتركة بين البلدين.

مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الغذاء والزراعة.

مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الصناعات الدوائية.

مذكرة بشأن الاستثمار في مجال السياحة والضيافة.

مذكرة بشأن التعاون الاستثماري في القطاع الصناعي.

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث في المناطق القطبية.

تبادل المذكرات والاتفاقيات ـ خلال المراسم التي جرت في قصر الرئاسة في العاصمة التركية أنقرة ــ من جانب دولة الإمارات كل من: الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومحمد مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وخليفة شاهين المرر وزير دولة.

فيما تبادلها من الجانب التركي كل من: يشار غولر وزير الدفاع ونوح يلماز نائب وزير الخارجية وأحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار والتمويل في رئاسة الجمهورية ومحمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا.