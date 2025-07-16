وكشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن التعاقد الجديد يمتد 10 سنوات، وسينعش خزينة مانشستر سيتي بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وأضافت أن التعاقد شهد زيادة كبيرة في قيمة الشراكة الاستراتيجية التي أبرمها مانشستر سيتي مع شركة الملابس الرياضية قبل موسم 2019 - 2020.

من جانبه، قال فيران سوريانو الرئيس التنفيذي للنادي الإنجليزي "لقد حققنا أكثر من طموحاتنا وتجاوزنا التوقعات من التعاون مع شركة بوما خلال المواسم الستة الماضية".

وأضاف سوريانو "لقد اندمجت بوما بسلاسة في مؤسسة نادينا، وعشنا لحظات تاريخية معا، وانتشرنا حول العالم، وتجديد وتمديد الشراكة اليوم يعزز علاقتنا ويدفعها نحو مستقبل أكثر نجاحا".