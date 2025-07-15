وذكرت أوبك في تقريرها أن نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 سيبلغ 1.3 مليون برميل يوميًا دون تغيير عن تقديرات المنظمة خلال الشهر الماضي، حيث سيأتي أغلب هذا النمو من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل يوميًا، مقابل زيادة طفيفة في طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا فقط.

كما توقعت أوبك أن يستمر هذا النمو بنفس الوتيرة في عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي سيحافظ على نمو مستقر، مع توقعات بنمو قدره 2.9 بالمئة لعام 2025 و3.1 بالمئة لعام 2026، مدعومًا بأداء قوي في الهند والصين والبرازيل.

وفي المقابل، يتوقع أن ينمو إنتاج الدول غير المشاركة في تحالف أوبك بلس بمقدار 0.8 مليون برميل يوميًا في 2025، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين. كما يتوقع أن ينمو هذا المعروض بمقدار 0.7 مليون برميل يوميًا إضافية في عام 2026.

وفي المقابل، سجل إنتاج النفط الخام من دول تحالف أوبك بلس زيادة قدرها 349 ألف برميل يوميًا في يونيو الماضي ليصل إلى حوالي 41.56 مليون برميل يوميًا.