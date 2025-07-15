ومن المقرر الاستحواذ على Techem بقيمة إجمالية تقارب 29 مليار درهم إماراتي (6.7 مليار يورو).

ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من عام 2025، بعد استيفاء الشروط المتعارف عليها والحصول على الموافقات التنظيمية.

يشار إلى أن شركة Techem تأسست عام 1952، وتخدم أكثر من 440,000 عميل في 18 دولة، وتغطي خدماتها أكثر من 13 مليون وحدة سكنية. وهي تُعد شريكاً موثوقاً طويل الأمد لقطاع العقارات والمُلاك الأفراد، حيث تساعدهم على تحسين كفاءة الطاقة، وتقليل الاستهلاك والتكاليف وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بتوفير حلول منخفضة التكاليف ولا تتطلب تعديلات إنشائية. وتُساهم خدمات الشركة في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية على المدى الطويل في قطاع العقارات، الذي يمثل نحو 40% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم. ويوجد حالياً نحو 62 مليون جهاز من أجهزة Techem مثبتة في أماكن مختلفة من العالم.

وفي هذا الصدد، قال عبدالله محمد شديد، رئيس وحدة الطاقة والاستدامة في قطاع الاستثمارات الخاصة لدى مبادلة: "ما يزال هدف إزالة الكربون من قطاع العقارات يمثل أولوية عالمية من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة وحياة أفضل. ومن المؤكد أن شركة Techem، بفضل مكانتها الريادية كمزود موثوق لحلول العدادات الفرعية الرقمية، مؤهلة لمواصلة قيادة هذا التحول من خلال تحسين إدارة الطاقة في المباني وتعزيز كفاءة الاستهلاك. ونحن سعداء بالاستثمار إلى جانب مجموعة بارتنرز، وGIC، وTPG Rise Climate، لدعم Techem في مسيرتها نحو التوسع وتعزيز مساهماتها في هذا المجال. وتنسجم هذه الصفقة مع التزام مبادلة طويل الأمد بتوظيف الاستثمارات بشكل هادف والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات العالمية."