وقالت "نيسان" إن إنتاج السيارات في مصنع أوباما بمحافظة كاناجاوا جنوبي طوكيو سيتوقف بنهاية السنة المالية 2027 في مارس 2028.

ومن المقرر بعد ذلك، أنه سيتم نقل تصنيع جميع الطرازات التي كان يتم تصنيعها أو كان من المقرر إنتاجها في مصنع أوباما إلى مصنع كيوشو بمحافظة فوكوكا.

ويعد مصنع أوباما رمزا ثمينا لشركة نيسان موتور، التي طرحت سيارتها الكهربائية "ليف" هناك في عام 2010، متقدمة على منافسيها الرئيسيين.

وأعلنت نيسان، في وقت سابق من العام الجاري، أنها ستخفض عدد مصانع السيارات التابعة لها من 17 إلى 10 مصانع "لخلق أعمال أكثررشاقة ومرونة".

ولم تذكر الشركة، حينئذ، المصانع التي سيتم إغلاقها، لكنها أكدت أن عمليات الإغلاق ستشمل مصانع في اليابان.

وتكبدت نيسان خسارة قدرها 670.9 مليار ين (4.5 مليار دولار) خلال السنة المالية المنتهية في مارس الماضي، مقارنة بأرباح بلغت 426.6 مليار ين في السنة المالية السابقة.

وتولى الرئيس التنفيذي للشركة، إيفان إسبينوزا، منصبه في أبريل الماضي، ومن المقرر أن يتحدث للصحفيين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.