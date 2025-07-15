وذكرت فانكي في تقرير أعمالها الأولي إن صافي الخسائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي يمكن أن يتراوح بين 10 مليارات و12 مليار يوان، وفقا لإفصاح موجه إلى بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية مساء الاثنين.

وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز إلى أن الخسائر نصف السنوية المتوقعة تزيد عن خسائر النصف الأول من العام الماضي التي كانت تبلغ 9.85 مليار يوان.

ويعاني قطاع العقارات في الصين من ركود طويل الأمد. فعلى مدار السنوات الأربع الماضية، تخلف عدد من كبرى شركات التطوير العقاري الصينية عن سداد ديونها، حيث أثرت الإجراءات الحكومية الصارمة وتراجع ثقة مشتريي المنازل على أعمالها.

وقد اتخذ المسؤولون عددًا من الخطوات لإنعاش القطاع، إلا أن هذه الخطوات لم تُحقق حتى الآن سوى نجاح محدود.

واستمر ركود مبيعات المنازل خلال الشهر الماضي، مما أثار الدعوات إلى إطلاق حزم تحفيز اقتصادي جديدة في الصين.