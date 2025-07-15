وأعلنت إريكسون الثلاثاء، تحقيق أرباح تشغيل بقيمة 7 مليارات كورونا (حوالي 728 مليون دولار)، قبل حساب الضرائب والفوائد خلال الربع الثاني، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ رأيهم يتوقعون أرباحا بقيمة 6.55 مليار كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بورج إيكهولم، في بيان "نخفض بشكل هيكلي قاعدة نفقاتنا ونركز بقوة على تحقيق المزيد من الكفاءة... الأمر المشجع هو استمرار النمو في الأميركتين واستقرار المبيعات في أوروبا".

وتشهد سوق معدات الجيل الخامس للاتصالات التي تنتجها إريكسون ومنافستها الفنلندية نوكيا انتعاشًا تدريجيًا بعد سنوات من ركود المبيعات نتيجةً لتأخير شركات الاتصالات في القيام بعملية تحديث شبكاتها الثمن. وقد خفف من هذا الانتعاش ضعف الدولار الأميركي، في حين أن الولايات المتحدة أكبر أسواق إريكسون.

وقالت إريسكون أبريل الماضي إنها تتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على الواردات الأميركية على نشاطها في قطاع الشبكات بنحو نقطة مئوية واحدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين حذرت نوكيا من أنها قد تفقد ما بين 20 مليون و(23.4 مليون دولار) 30 مليون يورو من أرباحها بسبب الرسوم خلال الربع الثاني.