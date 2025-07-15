وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توقعات المحللين لأرباح البنك في الربع الثاني بلغت 2.33 مليار درهم.

وسجل البنك صافي ربح قدره 2.32 مليار درهم في الربع المنتهي في 30 يونيو 2024.

وقبل خصم الضريبة، ارتفع صافي ربح البنك بنسبة 17.2 بالمئة لتصل إلى 3.035 مليار درهم، مقارنة بـ 2.59 مليارا كان قد سجلها خلال نفس الفترة قبل عام.

وبنك أبوظبي التجاري هو ثالث أكبر بنوك الإمارات من حيث حجم الأصول.

وقال البنك في بيان "يواصل بنك أبوظبي التجاري الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، مدعومة بثقة راسخة من قبل العملاء الأفراد والشركات فضلا عن مستويات السيولة العالية". وأضاف أن القطاعات الرئيسية التي شهدت نموا تضمنت الطاقة والتجارة والمؤسسات المالية والنقل والاتصالات.

وأوضح البنك أن هذا النمو جاء مدفوعا أيضا بارتفاع الدخل من غير الفوائد، الذي قفز 44 بالمئة في هذا الربع مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي الأصول 17 بالمئة على أساس سنوي إلى 719 مليار درهم. وزاد صافي القروض 14 بالمئة في حين ارتفعت الودائع 19 بالمئة.

وصعدت أسهم البنك بنحو 36 بالمئة منذ بداية العام الحالي.

أداء قوي خلال النصف الأول 2025

ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 18 بالمئة، لتصل إلى 5.942 مليارات درهم (قبل خصم الضريبة)، عن النصف الأول من عام 2025، فيما سجل البنك أرباحاً صافية بعد الضريبة، بقيمة 5.014 مليارات درهم.

وزاد صافي دخل البنك من الفوائد خلال ستة أشهر بنسبة 7 بالمئة، ليصل إلى 7.048 مليارات درهم، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 36 بالمئة، ليصل إلى 3.693 مليارات درهم، وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 15 بالمئة، ليصل إلى 10.741 مليارات درهم.

كذلك، ارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك قبل خصم المخصصات بنسبة 22 بالمئة، لتصل إلى 7.766 مليارات درهم.

وأكد البنك ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 14 بالمئة، بقيمة 46 مليار درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 8 بالمئة، بقيمة 28 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، لتبلغ 378 مليار درهم.

كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 19 بالمئة، بقيمة 73 مليار درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 10 بالمئة، بقيمة 42 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 463 مليار درهم.

وارتفعت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، لتبلغ 207 مليارات درهم، بنهاية النصف الأول من عام 2025، بنسبة 21 بالمئة، بقيمة 35 مليار درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، وارتفاع بنسبة 11 بالمئة، بقيمة 21 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بما يشكل نسبة 45 بالمئة من إجمالي ودائع العملاء.