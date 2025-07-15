وستعزز الوجهات الجديدة وهي ألماتي في كازاخستان؛ وباكو في أذربيجان؛ وبوخارست في رومانيا؛ والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية؛ وتبليسي في جورجيا؛ وطشقند في أوزبكستان؛ ويريفان في أرمينيا، مكانة أبوظبي كمركز مزدهر للسياحة والثقافة والتجارة.

ومن المقرر طرح التذاكر للبيع خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يبدأ تشغيل الرحلات في مارس 2026، فيما تنطلق رحلات المدينة المنورة في نوفمبر 2025.

وبهذه الإضافات الأخيرة، يصل إجمالي عدد وجهات الاتحاد للطيران الجديدة لعام 2025 إلى 29 وجهة، عقب الإعلانات السابقة عن رحلات مستمرة وأخرى موسمية.

في هذه المناسبة، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "هدفنا واضح، نريد جذب المزيد من المسافرين على الرحلات المباشرة إلى أبوظبي. تربطنا هذه المسارات الجديدة بمناطق سريعة النمو وغنية ثقافيًا، وستساعد في تحفيز الطلب على السياحة والتجارة في العاصمة الإماراتية."

وتابع: "من الأهمية الروحية للمدينة المنورة إلى السحر التاريخي لمدينتي تبليسي ويريفان، إلى الحيوية العصرية لمدن مثل باكو وألماتي، تُضفي كل وجهة أهمية جديدة إلى شبكتنا المتنامية وتجذب المسافرين ذوي الاهتمامات المتنوعة. مع هذه الإضافات السبع، تكون الاتحاد للطيران قد أطلقت 29 وجهة جديدة في عام واحد، وهو إنجازٌ بارز يعكس طموحنا والتزامنا بنمو أبوظبي.

وتابع قائلا: "سواء كانوا يسافرون للعمل أو الترفيه، يمكن للضيوف توقع رحلة سلسة وضيافة عالمية المستوى تعكس خدمات الاتحاد المتميزة. وتُسهّل هذه الرحلات أكثر من أي وقت مضى تجربة كل ما تقدمه أبوظبي."

وقد احتفلت الاتحاد للطيران بإطلاق رحلاتها الافتتاحية إلى أربع وجهات جديدة هذا العام - براغ، وارسو، سوتشي، وأتلانتا - ومن المقرر أن تضيف 13 وجهة أخرى قبل نهاية العام.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من كشف الاتحاد للطيران عن ثلاث وجهات صيفية موسمية جديدة لعام 2026، وهي كراكوف في بولندا، وصلالة في عُمان، وكازان في روسيا، سيتم التشغيل إليها خلال أشهر ذروة السفر.

الوجهات الجديدة

تتمتع المدينة المنورة بأهمية روحية عميقة، وترحب بالمسافرين بأجوائها الهادئة، وعمارتها الرائعة، وتراثها الإسلامي العريق. ويُعد المسجد النبوي منارة للحجاج من جميع أنحاء العالم، بينما توفر كرم الضيافة والبنية التحتية المتنامية في المدينة الراحة والرفاهية لجميع الزوار.

وتمزج بوخارست، عاصمة رومانيا، بين العمارة الأنيقة والثقافة الغنية والشوارع النابضة بالحياة، مما يوفر ملاذاً حضرياً وحيوياً يتمتع بسحر أوروبا الوسطى.

أما تبليسي فتسحر زوارها بمزيجها الرائع بين سحر العالم القديم والذوق العصري. تقع المدينة بين التلال نهر كورا، وتتميز بشرفات ملونة، ومقاهي تكتظ بالزوار، وحمامات تقليدية، ومشهد فني مزدهر يُبرز الهوية الثقافية الجورجية الغنية.

وتُعد يريفان واحدة من أقدم المدن المأهولة بالسكان في العالم، حيث ترحب بالمسافرين وسط ساحاتها الواسعة، ومبانيها الحجرية الوردية، وإطلالاتها الجبلية، فيما تحتفي المتاحف والمعارض الفنية والمقاهي الشعبية المنتشرة في الشوارع القديمة بتراث أرمينيا العريق وروحها الإبداعية.

وتطل باكو على بحر قزوين، لتُبهر زوارها بهندستها المعمارية الجريئة، وممشاها الساحلي، وحيويتها المتميزة. وينجذب الزوار إلى مزيجها الفريد من التقاليد والابتكار الذي يجمع بين القصور التي تعود إلى قرون مضت والأبراج الحديثة التي تُميز أفقها الأيقوني.

وتتميز ألماتي بسحر شوارعها المُحاطة بالأشجار، ومناظرها الجبلية الخلابة، وطابعها العصري. وتُحيط بالمدينة قمم جبلية مهيبة، تنتشر فيها منتجعات التزلج، والمسارات الجبلية، والمساحات الخضراء، بينما تعكس مطاعمها ومواقعها الثقافية طابع آسيا الوسطى.

في أوزبكستان، تمزج طشقند بين تاريخها العريق وروحها العصرية العالمية. من عمارتها المهيبة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية وأسواقها المفعمة بالحياة إلى مشاريعها الجديدة المتطورة ومؤسساتها الثقافية النشطة، تُقدّم المدينة مدخلاً فريداً إلى التراث الأوزبكي.