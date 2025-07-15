وقالت الشركة في بيان إنّ "إنفيديا قدّمت طلبات لاستئناف مبيعات وحدة معالجة الرسومات "إنفيديا إتش 20" للصين .. والحكومة الأميركية أكّدت لإنفيديا أنّ التراخيص ستصدر، وإنفيديا تأمل ببدء عمليات التسليم قريبا".

وصُممت هذه النسخة المخصصة للصين امتثالًا للقيود التجارية السابقة، ولكن منذ أبريل مُنعت أيضًا من البيع في البلاد دون تصريح أميركي.

وظهر الملياردير جينسن هوانغ، المؤسس المشارك للشركة، على شبكة CCTV الصينية الرسمية بعد وقت قصير من إعلان إنفيديا عن القرار، قائلاً إن الشركة حصلت على الموافقة لبدء الشحن.

وسيحضر جنسن هوانغ الأربعاء حفل افتتاح معرض الصين الدولي الثالث لسلاسل التوريد، بحسب ما أفادت "CCTV".

تأتي الخطوة الأميركية بعد أسابيع من تحسّن العلاقات بين واشنطن وبكين، في ظل هدنة غير معلنة تهدف إلى تمكين الطرفين من الموافقة على تصدير تقنيات حيوية. وتسعى الولايات المتحدة إلى دفع الصين للسماح بزيادة صادراتها من المعادن الأرضية النادرة الأساسية، مقابل رفع مجموعة من القيود التصديرية التي فرضتها واشنطن قبيل محادثات التجارة التي جرت في لندن الشهر الماضي.

وخلال تلك المحادثات، أصرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن القيود المفروضة على رقائق "H20" من شركة إنفيديا ليست محل نقاش.

يمثل هذا التطور انتصارًا كبيرًا للرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، الذي وصف القيود الأميركية على تصدير الرقائق بأنها "فشل" وساهم في صعود شركة هواوي. كما يشكل دفعة قوية للشركات الصينية مثل DeepSeek ومجموعة علي بابا، التي تحتاج إلى رقائق إنفيديا لتدريب وتطوير واستضافة خدمات الذكاء الاصطناعي التي تبنيها للتنافس مع شركات مثل OpenAI.

وقد قفزت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بعد إعلان إنفيديا، كما شهدت الأسواق الصينية وهونغ كونغ رد فعل إيجابي.

وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز، فقد ارتفع مؤشر "هانغ سنغ تيك" بنسبة وصلت إلى 2.2 بالمئة، وقفزت أسهم مشغلي مراكز البيانات مثل شركة بكين سينيت تكنولوجي بنسبة بلغت 8.4 بالمئة. ولم يصدر أي تعليق من وزارة التجارة الأميركية، المسؤولة عن مراقبة صادرات أشباه الموصلات.

وقال في-سيرن لينغ، المدير الإداري في "يونيون بانكير بريفي" لوكالة بلومبرغ: "استئناف إنفيديا بيع رقائق H20 إلى الصين يُعد تطورًا إيجابيًا بلا شك، ليس فقط للشركة، بل أيضًا لسلسلة إمداد أشباه الموصلات في مجال الذكاء الاصطناعي، ولمنصات التكنولوجيا الصينية التي تبني قدراتها في هذا المجال. كما يُعتبر ذلك أيضًا تطورًا جيدًا للعلاقات الأميركية الصينية".

وكان هوانغ قد التقى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي. وأعلن أن إنفيديا تعتزم طرح منتج جديد مخصص للسوق الصينية باسم "RTX PRO"، واصفة إياه بأنه "متوافق تمامًا" مع القيود الأميركية، أي أنه يقع دون الحدود التقنية التي تستدعي الحصول على موافقة واشنطن.

وأكد هوانغ أن الولايات المتحدة لا تحتاج للقلق من استخدام الجيش الصيني لرقائق إنفيديا، إذ لا يمكن الاعتماد على منتج يمكن للولايات المتحدة أن تقيد تصديره في أي وقت.

تعد رقاقة H20 هي نسخة أقل قوة من رقائق تسريع الذكاء الاصطناعي الرائدة التي تنتجها شركة إنفيديا، وتم تصميمها خصيصًا للسوق الصينية. وتُعد جزءًا من استجابة الشركة للقيود الأميركية على مبيعات عتاد الذكاء الاصطناعي إلى الصين، والتي فُرضت لأول مرة في عام 2022 وتم تشديدها عدة مرات منذ ذلك الحين.

وقد شملت هذه القيود جيلين متتاليين من المعالجات التي طورتها إنفيديا خصيصًا للصين، بدءًا من شريحة H800، ثم شريحة H20. وبعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قيودًا على بيع شرائح H20 في أبريل الماضي، صرح الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، أن الشركة ستتكبد خسائر تُقدّر بعدة مليارات من الدولارات بسبب المخزون غير المباع من هذه الرقائق.