وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة بشأن النتائج الأولية لحركة المسافرين خلال شهر يونيو، استقبلت الناقلة 1.8 مليون مسافر خلال الشهر، بزيادة 16 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع معدل حمولة الركاب إلى 88 بالمئة مقارنة بـ86 بالمئة في يونيو 2024.

يذك أن أسطول الاتحاد للطيران يضم حالياً 101 طائرة.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران إننا شهدنا نموا مستمرا ومرضيا في أعمالنا يؤكد مكانتنا كأسرع شركة طيران نموا في الشرق الأوسط، ويبلغ عدد المسافرين على مدار 12 شهرا ما يقرب من 20 مليون مسافر.

وأضاف: "واصلنا توسعة شبكة وجهاتنا في يونيو مع بدء تشغيل رحلاتنا إلى براغ ووارسو للمرة الأولى واستأنفنا تشغيل رحلاتنا إلى خمس وجهات موسمية مفضلة لدى المسافرين وهي نيس، مالقة، ميكونوس، سانتوريني وأنطاليا".