يعكس هذا الارتفاع -في مستهل أسبوع الأصول المشفرة بالولايات المتحدة الأميركية- تحسناً في ثقة المستثمرين تجاه الأصول الرقمية، مدعوماً بتوسع الطلب المؤسسي وتزايد التبني الرسمي للعملات الرقمية في الأسواق المالية العالمية.

كما يعزز من موقع البتكوين كأصل رقمي رئيسي ضمن المحافظ الاستثمارية، ويفتح الباب أمام موجة جديدة من الرهانات على مستويات أعلى في المدى القريب، فمع تجاوز العملة حاجز 120 ألف دولار، تتجه الأنظار إلى قدرة السوق على الحفاظ على هذا المستوى، وسط تحذيرات من احتمالات التصحيح، خاصة في ظل التذبذب التاريخي الحاد لأسعار العملات المشفرة.

بلغ سعر أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية في أحدث التعاملات 121,740.00 (بحلول الثانية مساءً بتوقيت دبي).

يأتي ارتفاع سعر البتكوين وسط تدفقات متزايدة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البتكوين.

يوم الخميس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البتكوين أكبر تدفقات يومية لها في عام 2025، بقيمة 1.18 مليار دولار.

ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة العملات المشفرة BTSE، جيف مي، قوله: "نعتقد بأن ارتفاع سعر البتكوين مدفوع بمشترين مؤسسيين على المدى الطويل وهذا سيدفعه إلى 125 ألف دولار في الشهر المقبل أو الشهرين المقبلين".

وأضاف أن "النزاعات التجارية لترامب مع أمثال الاتحاد الأوروبي والمكسيك وشركاء تجاريين آخرين قد تتسبب في انخفاضات في الأسبوع المقبل، ولكن من المرجح أن المشترين المؤسسيين للبيتكوين يتجاهلون هذا الخطر ويحافظون على مواقفهم بأن البتكوين سيظل يرتفع على المدى الطويل".

عاملان رئيسيان

من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الارتفاع الذي تشهده أسعار العملات المشفرة يعود إلى عاملين أساسيين.

العامل الأول مرتبط بتنامي شهية المخاطر لدى المستثمرين، ما يعزز من الإقبال على الأصول الرقمية ويدفع الأسعار إلى الأعلى.

العامل الثاني هو ما يُعرف بـ "أسبوع العملات المشفرة" في الولايات المتحدة، حيث يتم التركيز على سن تشريعات جديدة تهدف إلى تنظيم صناعة الأصول الرقمية، وهذا ما وفر دفعة قوية للسوق ويسهم في وصول العملات المشفرة إلى مستويات قياسية"

ويضيف: "بعد وصول البتكوين إلى مستويات 120 ألف كمرحلة أولى، تليها 130 ألفاً وربما 150 ألف دولار بنهاية العام، بناءً على المؤشرات الحالية.، مشيراً إلى أن أحد المحركات الرئيسية للسوق حالياً التدفقات القوية من المستثمرين المؤسسيين نحو الصناديق المتداولة في البتكوين، بالإضافة إلى التوجه لإقرار قوانين تنظم العملات المستقرة، مما يعزز الثقة في السوق.

وينبه إلى أن "كل هذه العوامل مجتمعة تدفع بأسعار البتكوين إلى الأعلى، كما أنها تُرسّخ دوره كأصل رقمي يُشبه الذهب. وفي ظل احتمالات حدوث أزمات اقتصادية، خاصة مع التغيرات السياسية المحتملة، نلاحظ أن المستثمرين باتوا ينظرون إلى العملات المشفرة كملاذ آمن ضد الأزمات والتقلبات المالية."

أسبوع الأصول المشفرة

يشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب الأميركي مناقشة سلسلة من مشاريع قوانين العملات المشفرة يوم الاثنين فيما أطلق عليه "أسبوع العملات المشفرة". وتهدف القوانين المحتملة إلى توفير إطار تنظيمي أكثر وضوحاً لصناعة الأصول الرقمية.

كانت هذه السياسة سعت الصناعة إلى تطبيقها منذ فترة طويلة، ويدعمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصف نفسه بأنه رئيس مؤيد للعملات المشفرة ويشارك في العديد من مشاريع التشفير.

ويوضح تقرير الشبكة الأميركية أن أحد أهم مشاريع القوانين قيد الدراسة هو قانون Genius Act ، والذي يمكن أن ينشئ حواجز فيدرالية للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي ويخلق مسارًا للشركات الخاصة لإصدار الدولارات الرقمية.

وقال رئيس الاستراتيجية العالمية في شركة مانتل للخدمات المالية، تيم تشين، إن "الأمر الأكثر جاذبية هو وجود قدر من الوضوح"، وفق فايننشال تايمز.

وقال فرينش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، في وقت سابق من هذا الشهر: "نحن نعمل على تطوير تشريع تاريخي لإنشاء إطار تنظيمي واضح للأصول الرقمية".

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالفعل على قانون Genius Act، وهو مشروع قانون يسمح للشركات الخاصة بإصدار عملات مستقرة، ومن المتوقع أن يؤدي إقراره إلى دفع الطلب على ديون الحكومة الأميركية قصيرة الأجل في وقت تتزايد فيه الضغوط على الديون طويلة الأجل في أسواق السندات العالمية.

قفزة تاريخية

وإلى ذلك، يوضح خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن

عملة البتكوين سجلت قفزة تاريخية بتجاوزها حاجز 120 ألف دولار لأول مرة، مدفوعة بتداخل معقد بين عوامل سياسية واقتصادية وتقنية، خلقت موجة من التفاؤل غير المسبوق في السوق.

السبب الأبرز في هذه الطفرة هو النهج الداعم الذي تتبناه الإدارة الأميركية الحالية بقيادة الرئيس ترامب تجاه قطاع العملات الرقمية.

يشهد الكونغرس مناقشات متقدمة حول تشريعات تنظيمية جديدة توفّر وضوحاً ومرونة أكبر للسوق، وهو ما كان مطلباً رئيسياً للمستثمرين والمؤسسات الكبرى منذ سنوات.

هذا المناخ الإيجابي يسهم في تدفقات مالية ضخمة نحو صناديق الاستثمار المتداولة في بتكوين (ETF)، والتي تجاوزت استثماراتها حاجز الـ50 مليار دولار في فترة زمنية وجيزة، وهو ما يعكس ثقة مؤسسية غير مسبوقة.

ويستطرد: من الناحية الفنية، شهدت السوق انفجاراً في أحجام التداول تزامناً مع اختراق مستويات مقاومة تاريخية.. قوة الدفع ما زالت مستمرة بدعم من مؤسسات عملاقة.. كما بدأت شركات التكنولوجيا الكبرى في تعزيز حيازاتها من بتكوين ضمن احتياطاتها النقدية كوسيلة تحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية.

ويتوقع سعيد مواصلة البتكوين صعودها نحو مستويات تتراوح بين 125 و130 ألف دولار خلال الربع الثالث من 2025، مع إمكانية الوصول إلى 135-150 ألف دولار بنهاية العام في حال استمرت التدفقات المؤسسية والزخم السياسي الداعم دون عراقيل.

في حين تصل بعض التقديرات الأكثر تفاؤلاً إلى 200 ألف دولار على المدى المتوسط، بينما يُعد السيناريو الأكثر واقعية حالياً هو التحرك ضمن نطاق 120-140 ألفاً مع احتمالية بعض التصحيحات الطبيعية.

ويضيف: