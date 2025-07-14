ويعكس هذا التعاون التزام "الاستثمارات الوطنية" بتطوير بنيتها التحتية الرقمية ورفع جاهزيتها التشغيلية، عبر بناء بيئة تكنولوجية مرنة وآمنة، قادرة على التكيف مع متطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي، كما يدعم هذا التوجه جهود الشركة لتقديم حلول استثمارية متقدمة تستند إلى بنية تحتية ذكية وتحليلات دقيقة للبيانات، تعزز من قدرتها على النمو المستدام والتميز المؤسسي.

نقطة تحول نوعية

وفي هذا السياق، أكد فالح سلطان، رئيس تنفيذي لقطاع تكنولوجيا المعلومات في شركة الاستثمارات الوطنية، أن الاتفاق مع "زين تك" يمثل نقطة تحول رقمية محورية في مسيرة الشركة، موضحاً أن نقل البنية التحتية لمركز البيانات إلى منصة سحابية متطورة ضمن نطاق محلي سيعزز من الامتثال التنظيمي ويضمن استمرارية الأعمال من خلال بنية تكنولوجية موثوقة ومرنة، تدعم خطط النمو المستقبلية وتتماشى مع أعلى معايير الكفاءة التشغيلية.

وأضاف أن هذا التعاون يؤكد التزام شركة الاستثمارات الوطنية بتبني أحدث التقنيات العالمية، وتقديم حلول تكنولوجية مرنة ومخصصة لعملائها، بما يُمكّنهم من تحقيق النمو في ظل بيئة رقمية تنافسية، مبيناً أن التعاون مع "زين تك" يفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب بنية أمن سيبراني متقدمة، ما يدعم طموحات الشركة نحو التحول الرقمي الكامل، ويُسهم في بناء نموذج أعمال أكثر كفاءة واستجابة لمتغيرات السوق.

وقال أن هذه الخطوة تمثل امتداداً طبيعياً لاستراتيجية الشركة في تعزيز التحول المؤسسي القائم على الابتكار والتقنية، مشيراً إلى أن الاتفاق مع "زين تك" تأتي ضمن خطة مدروسة تهدف إلى ترسيخ نموذج تشغيلي رقمي شامل يدعم تطور أعمال الشركة ويوائم متطلبات المستقبل.

وأشار إلى أن شركة الاستثمارات الوطنية تضع التحول الرقمي في قلب استراتيجيتها المؤسسية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التكنولوجيا لم تعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لضمان الاستدامة والتوسع، مؤكداً على أن هذا الاتفاق يعزز مكانة الشركة الرائدة في توظيف الابتكار الرقمي على مستوى قطاع المال والاستثمار في دولة الكويت، وتمثل معياراً يُحتذى به في تبني السحابة السيادية على مستوى الكويت والمنطقة.

وأضاف أن تبني البنية التحتية السحابية السيادية يمثل خطوة استراتيجية لتمكين الشركة من التفاعل بكفاءة مع متغيرات الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، ومواكبة التطورات التقنية التي أصبحت عنصراً حاسماً في رسم مستقبل الخدمات الاستثمارية، وأن هذه الجاهزية الرقمية تُسهم في تسريع ابتكار منتجات استثمارية جديدة تتسم بالمرونة والذكاء، وتدعم تحقيق أهداف النمو المستدام بما يتماشى مع تطلعات المساهمين والعملاء على حدٍ سواء، كما تضع "الاستثمارات الوطنية" في موقع ريادي بقطاع الاستثمار المحلي والإقليمي بوصفها نموذجاً يحتذى في التحول الرقمي المسؤول والفعال.

بيئة رقمية

من جهة أخرى، قال فالح أن الحلول المقدمة من شركة "زين تك" ترتكز على منظومة متكاملة من الخدمات السحابية المتقدمة، تشمل البنية التحتية كخدمة (IaaS) المُدارة بالكامل، وخدمات التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS)، والتي تُستضاف في مراكز بيانات "زين" المصنفة من الفئة الثالثة داخل الكويت، ما يضمن أعلى درجات التوافر والموثوقية بوقت تشغيل يصل إلى 99.999%، كما تتضمن هذه الحلول خدمات النسخ الاحتياطي وإدارة التصحيحات الأمنية، ورصد التهديدات الإلكترونية والاستجابة لها بشكل متعدد المستويات، إلى جانب تقديم نموذج فواتير شهرية ثابتة يتيح دقة التنبؤ بالتكاليف التشغيلية، ما يدعم استقرار الميزانية الرقمية وتحقيق كفاءة مالية وتقنية على المدى الطويل.

تعزيز التحول المؤسسي

أضاف أن هذا التعاون يعكس رؤية الاستثمارات الوطنية في بناء بيئة عمل تعتمد على بنية تحتية ذكية وآمنة، قابلة للتوسع، وقادرة على استيعاب تقنيات متقدمة مثل تحليلات البيانات الضخمة والتكامل الذكي للأنظمة، بما يسهم في خلق قيمة استراتيجية مستدامة على مستوى العمليات، واتخاذ قرارات أكثر كفاءة ودقة، موضحاً أن اعتماد نموذج التحول السحابي يعد أحد المحاور الجوهرية في خارطة الطريق الاستراتيجية لشركة الاستثمارات الوطنية، ليس فقط لتحديث البنية التحتية، بل لإعادة ابتكار تجربة العمل المؤسسي من خلال تسريع دورة الابتكار وتحقيق تكامل أعمق بين التكنولوجيا والأعمال.

واختتم فالح سلطان تصريحه بالتأكيد على أن بناء بيئة تكنولوجيا معلومات حديثة، آمنة ومرنة، يشكل ركيزة أساسية في مسار الشركة نحو التميز المؤسسي والتحول الرقمي الكامل، وأن هذا التوجه لا يقتصر على تعزيز الكفاءة التشغيلية، بل يفتح آفاقًا أوسع أمام الشركة للتوسع الذكي في تقديم حلول وخدمات استثمارية رقمية متكاملة، تستند إلى تحليلات متقدمة وبيانات دقيقة، ما يسهم في رفع مستوى التجربة المقدمة للعملاء وتعزيز الثقة في الكفاءة التقنية والاحترافية التشغيلية للشركة. وأن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة تشكيل البنية الرقمية للشركة بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، موضحًا أن التعامل مع "زين تك" يعكس توجّه الشركة نحو بناء تقنيات راسخة تُمكّنها من تسريع الابتكار وتوسيع نطاق الحلول الرقمية القادرة على مواكبة تطورات السوق وتطوير بيئة تشغيلية أكثر ذكاءً واستباقية، تدعم مسيرة التحول الرقمي على أسس متينة من الأمان والمرونة والاستدامة.

هذا وتعتبر شركة الاستثمارات الوطنية إحدى الشركات الاستثمارية العريقة الرائدة في دولة الكويت والمنطقة، وهي مدرجة في بورصة الكويت وتخضع لرقابة البنك المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية، وتنهض شركة الاستثمارات الوطنية بدور بالغ الفعالية والنشاط في مختلف القطاعات في الأسواق المحلية والعربية والعالمية، وتفخر الشركة بما لديها من قاعدة عريضة ومتنوعة من المساهمين تضم نخبة من أبرز الشركات والأفراد ممن يـتـمـتـعـون بـقـدرات مـالـيـة كـبـيـرة.

تجدر الإشارة الى ان "زين تك" تتعاون مع العديد من الشركاء لتسريع التحول السحابي في الكويت، بما في ذلك مايكروسوفت، وأمازون ويب سيرفيسز، وجوجل كلاود، حيث تهدف هذه الشراكات إلى تمكين الشركات والأفراد من الاستفادة من الخدمات السحابية المختلفة، بما في ذلك البنية التحتية السحابية، والأمن السيبراني، والحلول الرقمية.