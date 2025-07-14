وذكر شفتشوفيتش قبل اجتماع مع وزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل "الشعور السائد من جانبنا هو أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق".

وأضاف أن الرسوم الجمركية البالغة 30 بالمئة التي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها على الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تقضي عمليا على التجارة.

الرسوم ستقضي على التجارة

وقال ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، بشأن زيادة الرسوم الجمركية المُهددة، والمقررة اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل: "سيكون هناك تأثير هائل على التجارة. سيكون من شبه المستحيل مواصلة التجارة كما اعتدنا في العلاقات عبر الأطلسي".

وأكد شيفتشوفيتش، الذي يقود فريق التفاوض الأوروبي في النزاع التجاري مع واشنطن: "إنها (الرسوم الجمركية الأميركية) تعيق التجارة".

وقال: "ستتأثر سلاسل التوريد عبر الأطلسي بشدة على جانبي الأطلسي"، مضيفا أن الولايات المتحدة أيضا لا ترغب في مثل هذا السيناريو.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي أظهر "صبرا هائلا وإبداعا كبيرا من أجل إيجاد الحلول" مع الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة وأكبر تكتل تجاري في العالم. وسوف يكون للقرار الأميركي تداعيات على الحكومات والشركات والمستهلكين على جانبي المحيط الأطلسي.