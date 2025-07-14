وأضاف "هذه الخطوة تأتي في سياق مسعى مصرف لبنان للخروج من اللائحة الرمادية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، حيث ستقدم شركة كيه2 إنتجريتي الدعم الفني والاستشاري اللازمين لاعتماد وتنفيذ الإجراءات التي تساهم في تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في لبنان".

أدرجت مجموعة العمل المالي لبنان على القائمة في أكتوبر الماضي، بحسب وكالة رويترز.