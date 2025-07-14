وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس، بعد أن أخفقت مفاوضات على مدى أسابيع مع شركاء تجاريين كبار للولايات المتحدة في التوصل لاتفاق شامل.

وقال تاياني لصحيفة المساجيرو اليومية إن على البنك المركزي الأوروبي النظر في مسألة طرح برنامج جديد لشراء سندات "للتيسير الكمي" وتنفيذ المزيد من عمليات خفض الفائدة لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو.

وأضاف تاياني أن حزمة الرسوم الجمركية على سلع قيمتها 21 مليار يورو التي أعدها الاتحاد الأوروبي بالفعل يمكن أن تتبعها حزمة ثانية إذا تأكد أن التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة أصبح مستحيلا، لكنه قال إنه على ثقة في إمكانية تحقيق تقدم عبر المفاوضات.

وتابع قائلا "الرسوم الجمركية تضر الجميع بدءا من الولايات المتحدة... إذا هوت أسواق الأسهم فسيشكل ذلك خطرا على صناديق التقاعد ومدخرات الأميركيين".

وأضاف أنه يرى أن الهدف يجب أن يكون "صفر رسوم" وفتح السوق بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك وأوروبا.