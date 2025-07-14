وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات بنسبة 4.4 بالمئة خلال مايو في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 3.4 بالمئة بعد نموه بنسبة 6.6 بالمئة خلال الشهر السابق.

وارتفع الطلب الحكومي على الآلات بنسبة 25.2 بالمئة شهريا وبنسبة 36.9 بالمئة سنويا إلى 499 مليار ين، في حين تراجعت قيمة الطلب من الخارج على الآلات اليابانية خلال مايو بنسبة 6.4 بالمئة شهريا وبنسبة 11.8 بالمئة سنويا.

ومن المتوقع تراجع الطلب على الآلات في اليابان خلال الربع الثاني من العام الحالي ككل بنسبة 2.1 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام وبنسبة 1 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وارتفع إجمالي قيمة الطلبيات التي تلقتها 280 شركة تصنيع في اليابان بنسبة 3.8 بالمئة شهريا، في حين تراجع بنسبة 3.1 بالمئة سنويا خلال مايو.