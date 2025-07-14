وأضافت الوكالة أن أكوا باور وقعت سبعة اتفاقات بصفتها المطور الرئيسي بالشراكة مع شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وأرامكو للطاقة التابعة لأرامكو السعودية.

تتضمن المشروعات خمس محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مناطق عسير والمدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض، بالإضافة إلى مشروعين لطاقة الرياح في منطقة الرياض.

وقالت الوكالة إن المشروعات هي "مشروع بيشة في منطقة عسير بسعة تبلغ 3000 ميغاوات... ومشروع الهميج في منطقة المدينة المنورة بسعة تبلغ 3000 ميغاوات... ومشروع خليص في منطقة مكة المكرمة بسعة تبلغ 2000 ميغاوات... ومشروع عفيف 1 في منطقة الرياض بسعة تبلغ 2000 ميغاوات... ومشروع عفيف 2 في منطقة الرياض بسعة 2000 ميغاوات".

وأضافت الوكالة "مشروعات طاقة الرياح تضم مشروع ستارة في منطقة الرياض بسعة تبلغ 2000 ميغاوات... ومشروع شقراء في منطقة الرياض بسعة تبلغ 1000 ميغاوات".

وقالت المملكة سابقا إنها تسعى لبناء ما يصل إلى 130 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.