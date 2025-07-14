ويأتي هذا الارتفاع في ظل زخم متزايد على العملات المشفرة وتوقعات متفائلة بشأن مستقبلها، وسط تحولات لافتة في مواقف البنوك المركزية والأسواق العالمية تجاه الأصول الرقمية.

وبحسب منصة بينانس للعملات المشفرة، يقول المحللون إن اختراق مستوى 120,000 دولار قد يمهد الطريق للوصول إلى مستويات تتراوح بين 135,000 و140,000 دولار.

المتداول بيت بول يظل متفائلاً بقوة، فقد أشار إلى تشابه ما يحدث اليوم مع ارتفاع نوفمبر 2024 الذي شهد زيادة بنسبة 50% في الأسعار.

ولفت إلى تدفقات المؤسسات، والتفاؤل في الأوضاع الاقتصادية العامة، ومحفزات قادمة مثل "أسبوع الكريبتو" في الولايات المتحدة، وشائعات عن احتمال استقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، كعوامل رئيسية لهذا الارتفاع.

وكتب: "هذا أقوى اختراق أسبوعي منذ أواخر عام 2024".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد وقع في مارس الماضي، أمرا تنفيذيا لتأسيس احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة. وعين عددا من الشخصيات الداعمة للعملات المشفرة في مناصب مهمة، مثل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز.

وقد تُعزى هذه القفزة اللافتة إلى مزيج من العوامل، من بينها ارتفاع الطلب على العملات المشفرة من قبل الشركات الكبرى، إضافة إلى ترقب سياسات نقدية أكثر تيسيراً في الاقتصادات المتقدمة.