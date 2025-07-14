وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على مدرج قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند "آمل أن يستقيل ويجب أن يستقيل لأن وجوده في منصبه ليس بالأمر الجيد لهذا البلد".

خلافا لأسلافه الذين امتنعوا عن إعطاء النصائح للاحتياطي الفيدرالي وهو هيئة مستقلة، أطلق ترامب انتقادات عدة لباول وحضّه مرارا على خفض معدّلات الفائدة.

واعتبر ترامب أن قدرات باول "الذهنية متوسطة" و"معدّل ذكائه منخفض نسبة إلى وظيفته".

وكان ترامب قد أعلن في يونيو الماضي أن لديه "ثلاثة أو أربعة" مرشّحين محتملين لخلافة جيروم باول الذي يوجّه إليه سيّد البيت الأبيض انتقادات حادة بسبب طريقة إدارته للشؤون المالية لأكبر قوة اقتصادية في العالم.

ويصر الفيدرالي بقيادة رئيسه جيروم باول على إبقاء الفائدة ضمن نطاق 4,25 في المئة و4,50 في المئة، للمرة الرابعة على التوالي.

قال باول في جلسة أمام الكونغرس إن الاحتياطي الفيدرالي سيدرس تداعيات التعرفات التي فرضها ترامب قبل اتخاذ قرار بخفض معدلات الفائدة.

وقال أن الهيئة تسعى للتأكد من عدم تحوّل ارتفاع مرحلي للأسعار إلى "مشكلة تضخّم".

لكنه لفت إلى أن معدّلات الفائدة يمكن أن تخفّض إذا ما سجّل التضخّم تراجعا أكبر من المتوقع أو في حال تراجعت سوق العمل.

يذكر أن ترامب كان قد عيّن خلال ولايته الأولى في العام 2018، باول رئيسا للاحتياطي الفيدرالي، في ولاية تنتهي خلال أقل من عام.