وذكر المطار الجمعة أنه تقدم لسلطة الطيران المدني في بريطانيا بخطة الاستثمار من أجل مراجعتها، وهي تتعلق بإعادة تصميم صالات الركاب، وتحسين دقة مواعيد الرحلات الجوية عن طريق أدوات الذكاء الاصطناعي، وخفض البصمة الكربونية للمطار.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مسؤولين في المطار قولهم إن هذا المشروع سوف يرفع عدد ركاب المطار بواقع 10 ملايين راكب سنويا، أي بزيادة نسبتها 12 بالمئة في السعة الاستيعابية للمطار.

وتأتي هذه الخطة في الوقت الذي أثارت فيه شركات طيران كبرى مثل بريتش إيروايز وفيرجن أتلانتيك المخاوف بشأن ازدحام عمليات المطار وارتفاع رسوم استخدام البنية التحتية فيه.

الجدير بالذكر أن تصنيف مطار هيثرو، الذي استقبل نحو 84 مليون راكب العام الماضي، تراجع هذا العام إلى المركز 22 على قائمة "سكاي تراكس" التي تضم أهم مئة مطار في العالم، بعد أن كان يشغل المركز الـ21 في 2024.

ونقلت بلومبرغ عن الرئيس التنفيذي للمطار توماس ولدباي قوله في بيان إن "عملاءنا يريدون منا تحسين ترتيبنا الدولي بشكل أكبر، وهو ما نفعله"، مضيفا: "من أجل التنافس مع المطارات الدولية، لابد أن نضخ استثمارات".