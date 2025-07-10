إنفيديا تجسّد بوضوح الانتقال من اقتصاد صناعي تقليدي إلى اقتصاد قائم على الخوارزميات، حيث تُقاس القوة التكنولوجية بقدرة الشركات على تمكين أنظمة الذكاء الاصطناعي من التعلم والتحليل واتخاذ القرار. وقد استثمرت الشركة بقوة في تطوير وحدات المعالجة المتوازية، مما مكّنها من الهيمنة على سوق الرقائق المخصّصة للذكاء الاصطناعي، وجعلها شريكًا لا غنى عنه في طموحات الشركات والحكومات على حد سواء.

لكن هذا الصعود السريع لا يخلو من التحديات. فمع اشتداد المنافسة وازدياد التوترات الجيوسياسية، ستكون إنفيديا مطالبة بالحفاظ على تفوقها التقني، وتأمين سلاسل الإمداد، ومواكبة التغيرات التنظيمية المتسارعة، لا سيما في الأسواق الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة. إنها لحظة مفصلية في مسيرة شركة أعادت تعريف مستقبل الحوسبة والابتكار.

وقد أصبحت شركة إنفيديا أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليون دولار، وذلك على خلفية الانتعاش السريع لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت في الأشهر الأخيرة.

ارتفعت أسهم الشركة المُصنّعة لرقائق الذكاء الاصطناعي، ومقرها وادي السيليكون، بنسبة 2.8 بالمئة، الأربعاء لتصل إلى ذروة 164.42 دولاراً، لكنها أغلقت في نهاية الجلسة على ارتفاع بنسبة 1.8 بالمئة لتصل قيمتها السوقية إلى 3.97 تريليون دولار. وكانت المجموعة قد تجاوزت بالفعل الرقم القياسي الذي حققته شركة آبل، والبالغ 3.92 تريليون دولار، في ديسمبر الماضي.

ويشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن:

أسهم إنفيديا ارتفعت بأكثر من 40 بالمئة منذ أوائل مايو، عندما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة إلى ذوبان الجليد في حربه التجارية مع الصين، وأبرمت إنفيديا سلسلة من صفقات الرقائق بمليارات الدولارات في الشرق الأوسط.

أصبحت الشركة المستفيد الأكبر من طفرة التكنولوجيا التي تجاوزت الأيام الأكثر نشاطًا في عصر الدوت كوم، وذلك بفضل هيمنتها على الرقائق التي تغذي خدمات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، وهو روبوت الدردشة OpenAI الذي أصبح أسرع تطبيق نموًا على الإطلاق.

كان الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانج، متفائلاً في توقعاته بأن الذكاء الاصطناعي والروبوتات يمكن أن تدفع مبيعات بقيمة تريليونات الدولارات لشركته على مدى السنوات المقبلة، حيث تعمل ترقيات معالجاتها والبنية الأساسية لمركز البيانات على توسيع تقدمها على المنافسين.

وقال هوانج للمستثمرين في مايو الماضي إن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي ومصادر الطلب الجديدة "بدأ في التسارع"، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة إنفيديا عن زيادة بنسبة 70 بالمئة في الإيرادات الفصلية.

الحفاظ على الزخم

"في عالم التقنية، قليل من الشركات تستطيع أن ترسم مساراً يشبه ما فعلته "إنفيديا"؛ فبعد أن كانت تُعرف لعقود بأنها صانعة رقاقات الرسومات لعشاق الألعاب، باتت اليوم أيقونة الذكاء الاصطناعي وأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وبقيمة فلكية تخطت 4 تريليونات دولار"، وفق أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، حسين العمري، في حديثه مع لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية".

لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل ما نشهده اليوم هو ذروة الصعود أم بداية لتحولات أعمق في الصناعة العالمية؟ وما الفرص والمخاطر التي قد تحدد مستقبل إنفيديا خلال السنوات المقبلة؟

يقول العمري:

قصة إنفيديا لا تبدأ في وادي السيليكون الحديث، بل في التسعينيات، حين طورت أول معالج رسوميات (GPU) مخصص لأجهزة الحاسوب الشخصية.

لكن القفزة الكبرى بدأت حين أدركت الشركة، مبكرا، أن البنية المعمارية لمعالجات الرسوميات يمكنها القيام بأكثر من مجرد تحسين جودة الصور.

مع انفجار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، أصبحت رقائق إنفيديا، وعلى رأسها سلسلة H100 وB100 ، مكوناً أساسيًا في مراكز البيانات الضخمة حول العالم.

وفقًا لتقارير السوق، فإن أكثر من 80 بالمئة من عمليات التدريب على نماذج الذكاء الاصطناعي الكبرى تتم حاليًا باستخدام تقنيات إنفيديا.

قفزت القيمة السوقية للشركة من أقل من تريليون دولار عام 2023 إلى أكثر من 4 تريليونات في أقل من عامين.

يشار إلى أن القيمة السوقية للشركة بلغت تريليوني دولار في فبراير 2024، وثلاثة تريليونات دولار في يونيو من العام الماضي. لكن زخم السهم تضاءل في بداية عام 2025، وسط شكوك حول استمرار نمو طلب شركات الذكاء الاصطناعي على رقائقها، بالإضافة إلى القلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب وقيود التصدير على الصين.

ويستطرد: هذه القفزة لم تكن مدفوعة بالإيرادات فقط، بل بالإيمان العميق من قبل الأسواق بأن إنفيديا ليست مجرد شركة "رقائق"، بل منصة تقنية تقود التحول الرقمي الأكبر في التاريخ: الذكاء الاصطناعي التوليدي، والحوسبة المتقدمة، والنماذج اللغوية العملاقة.

ويقول إنه "مع تزايد الطلب على النماذج الذكية من الشركات والحكومات، يتوسع سوق معالجات الذكاء الاصطناعي بسرعة هائلة. وتُعد إنفيديا اليوم المزود شبه الحصري للرقائق المتقدمة، في ظل تأخر المنافسين، وعلى رأسهم AMD وIntel ، في إنتاج معالجات بمستوى أداء مماثل"، منبهاً إلى أن إنفيديا لم تعد تبيع رقائق فقط، بل بدأت في تقديم أنظمة سحابية متكاملة مثل منصة DGX Cloud، وتطوير برامج مثل CUDA وNIM التي تسمح للمطورين ببناء تطبيقات ذكية بكفاءة عالية. هذه الاستراتيجية تقلل من اعتماد الشركة على مبيعات الأجهزة، وتمنحها هوامش ربح أعلى وأكثر استقراراً.

ويضيف: تربط إنفيديا شراكات وثيقة مع مايكروسوفت وجوجل وأمازون وميتا، حيث تستخدم هذه الشركات رقائقها في مراكز البيانات الخاصة بها لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. كما توسعت إنفيديا في الشرق الأوسط والهند، مع استثمارات ضخمة في البنية التحتية السحابية ومراكز الحوسبة.

ويختتم حديثه بالإشارة إلى أنه ربما يكون من المبكر الحديث عن سقف لإنفيديا، لكن المؤكد أنها أصبحت أكثر من مجرد شركة. إنها "البنية التحتية" للعصر الرقمي الجديد. ومن يفهم تحوّلها، يدرك أن الموجة القادمة من الابتكارات، من السيارات الذاتية إلى الطب الدقيق، تمر عبر رقائقها الصغيرة.

شركات مستفيدة

ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن محلل الاستثمار الأميركي في eToro بريْت كينوي، قوله:

ترقبوا نمو أرباح الشركة خلال الأرباع الأربعة المقبلة.

من المتوقع أن تنمو الأرباح هذا العام بنسبة تقارب 50 بالمئة.

إلى جانب نموها، تُعدّ إنفيديا أيضًا رمزًا للارتفاع الأوسع في قطاع الذكاء الاصطناعي.

يُظهر أداء الأسهم الرئيسية الأخرى مدى قوة هذا القطاع. فقد ارتفعت أسهم Microsoft، بفضل علاقاتها الوثيقة مع OpenAI، بنسبة 19 بالمئة منذ بداية العام. وارتفعت أسهم Meta Platforms، التي تُوظّف بشراسة في مجال الذكاء الاصطناعي، بنسبة 25 بالمئة.

بينما انخفضت أسهم Apple، التي واجهت صعوبة في تحقيق استراتيجية للذكاء الاصطناعي، بأكثر من 15 بالمئة هذا العام.

وخارج شركات التكنولوجيا الكبرى، يبدو أن الحماس لهذا القطاع بدأ يُعزز بعض الأسهم الصغيرة أيضًا، وفقًا لكينويل.

ويضيف: من الجيد أن نرى على الأقل اتساع نطاق هذا الارتفاع ليشمل حتى الشركات المتخلفة في قطاع أشباه الموصلات.. أعتقد بأننا بدأنا نشهده في قطاعات أخرى.. نشهد صعودًا ملحوظًا في شركات الأمن السيبراني. ونشهد شركات البيانات الضخمة تُحقق أداءً جيدًا. وأعتقد بأن جميع هذه الشركات تستفيد من نفس مجال الذكاء الاصطناعي".

طفرة تاريخية

المستشار الأكاديمي في جامعة "سان خوسيه" الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن من بين أسباب الطفرة التاريخية لإنفيديا:

ريادة في رقائق الذكاء الاصطناعي: إنفيديا تُعد المزود الأول عالميًا لوحدات المعالجة الرسومية (GPUs) التي تعتمد عليها نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، Google Gemini، وClaude. ونحو 80 بالمئة من مراكز البيانات الكبرى تستخدم معالجات إنفيديا.

زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي: شركات مثل مايكروسوفت، أمازون، غوغل وميتا أنفقت عشرات المليارات من الدولارات في بناء مراكز بيانات تعتمد على رقائق إنفيديا.

أرباح قياسية: في الربع الأول من 2025، سجلت إنفيديا أرباح قياسية في الربع الأول من العام.

من المتوقع أن تصل إيرادات إنفيديا إلى ما يقارب 200 مليار دولار هذا العام، بزيادة قدرها 55 بالمئة على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يبلغ صافي الدخل هذا العام 105 مليارات دولار، وفقاً لتقديرات المحللين التي جمعتها شركة S&P Capital IQ، مع هامش ربح إجمالي يتجاوز 70 بالمئة.

وقد تعززت الثقة في استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي بفضل النمو القوي في الإيرادات لدى الشركات الناشئة الرائدة مثل OpenAI، التي قالت الشهر الماضي إن الإيرادات المتكررة السنوية تضاعفت تقريبا إلى 10 مليارات دولار، وAnthropic، التي ورد أنها حققت مبيعات بقيمة 4 مليارات دولار على نفس المقياس.

ويشير في السياق نفس إلى الفرص المستقبلية أمام إنفيديا، وفي مقدمتها الفرص المرتبطة بـ "التوسع في قطاعات جديدة"، بما في ذلك الروبوتات والمركبات ذاتية القيادة، والذكاء الاصطناعي الصناعي والطبي، والحوسبة الفائقة (Supercomputing).

علاوة على ذلك يبرز برنامج إنفيديا للتوسع في البرمجيات، من خلال إطلاق نظام التشغيل CUDA جعل المطورين "مرتبطين" بالنظام البيئي لإنفيديا، ودخول مجال الأنظمة الرقمية التوأمية (Digital Twins) والواقع المعزز. كما يتحدث بانافع عن دور الشراكات الاستراتيجية التي تبرمها الشركة مع شركات كبرى، بما في ذلك تعاونات ضخمة مع شركات مثل Oracle، AWS، Microsoft Azure وGoogle Cloud.

لكنه أيضاً يبرز مجموعة من التحديات التي قد تواجه إنفيديا، من بينها: (المنافسة المتزايدة والتوترات الجيوسياسية والاعتماد المفرط على قطاع بعينه، لجهة أن جزء كبير من الإيرادات يأتي من قطاع مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي".

حلم الـ 6 تريليون

ورداً على سؤال حول "هل تستطيع إنفيديا الوصول إلى 6 تريليونات دولار؟"، يقول بانافع: في حال استمرار الطلب على الذكاء الاصطناعي بنفس الوتيرة فإن دخولها في قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي المتقدم والأتمتة الصناعية والحفاظ على هيمنتها التكنولوجية مقابل المنافسين، يجعل "من الممكن نظريًا أن تصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول نهاية 2025 أو خلال 2026".