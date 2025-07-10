وجاء في البيان، المنشور على موقع سوق أبوظبي المالي، أن تكلفة المشروع تقدر بحوالي 5.2 مليار يورو (6.10 مليار دولار)، وأنه تم التوقيع مع 24 بنكا دوليا لتمويل المشروع بحوالي 4.1 مليار يورو.

وبموجب الاتفاقية، ستمتلك كل من مصدر وإيبردرولا حصة 50 بالمئة من مشروع "إيست أنجليا ثري" الواقع قبالة الساحل الشرقي لبريطانيا، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في الربع الأخير من عام 2026.

واستثمرت مصدر من قبل في مشروعات طاقة متجددة في بريطانيا وتتوسع في عدة دول أوروبية وفي آسيا والولايات المتحدة لأن شركة طاقة الأم تسعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 150 غيغاوات بحلول عام 2030.

واستثمرت شركة الطاقة المتجددة في الآونة الأخيرة حوالي 200 مليون دولار لشراء حصة 49.9 بالمئة من محفظة طاقة شمسية تسيطر عليها شركة إنديسا الإسبانية لمرافق الكهرباء، واستحوذت العام الماضي على شركتي تيرنا إنرجي اليونانية وسايتا يلد الإسبانية.

ويأتي إعلان اليوم عقب توسيع نطاق شراكة استراتيجية عالمية أيضاً بين "مصدر" و "أيبيردروال" ، حيث كانت الشركتان قد أعلنتا عن إكمال مشروع محطة "بالتيك إيغل" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاواط، الواقعة في بحر البلطيق الألماني، ودخول عملياتها التشغيلية حيز التشغيل الكامل.