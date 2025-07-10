ونشر ترامب نص الرسائل، المكونة من صفحتين، على منصته تروث سوشيال، موجهة إلى قادة كل من الفلبين وبروناي ومولدوفا والجزائر والعراق وليبيا وسريلانكا والبرازيل.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إرسال ترامب رسائل مماثلة إلى 14 دولة، من بينها حلفاء رئيسيون مثل اليابان وكوريا الجنوبية، حذرهم فيها من زيادات وشيكة في الرسوم الجمركية ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة.

وبحسب الرسائل الجديدة، ستواجه الجزائر وليبيا والعراق وسريلانكا رسوما بنسبة 30 بالمئة، بينما ستُفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على بروناي ومولدوفا، و20 بالمئة على الفلبين.

وفي رسالته إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قال ترامب إن البرازيل ستواجه رسوما بنسبة 50 بالمئة بسبب ما وصفه بـ"معاملة غير عادلة" للرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، الذي يُحاكم حاليا بتهمة الت مر لقلب نتائج انتخابات 2022 والتخطيط لانقلاب.

ووصف ترامب التهم الموجهة إلى بولسونارو بأنها "عار دولي"، وكتب في رسالته: "هذه المحاكمة لا ينبغي أن تُعقد. إنها مطاردة سياسية يجب أن تتوقف فورا!".