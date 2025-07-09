وتولّى بنك أبوظبي التجاري دور المكتتب الوحيد والمنسق الرئيس للتمويل، وقدم التسهيلات بشروط سداد ميسّرة وتنافسية، لتكون الصفقة الرئيسة الثانية من نوعها بين المؤسستين؛ حيث قدم البنك في أوائل العام 2025 تسهيلاً تمويليًا بقيمة 210 ملايين درهم "57 مليون دولار" لشركة "أي اس بي آي" للشحن المسجلة في المنطقة الحرة، والتي تمثل مشروعًا مشتركًا بين الصير مارين وشركة "بي" للشحن، للاستحواذ على ناقلتين لغاز البترول المسال من الحجم الصغير والمتوسط.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، إن الشركة تعمل بشكل حثيث على تحسين هيكل رأسمالها، ورفع كفاءة السيولة والتدفقات النقدية، لتعزيز قدرتها على تطوير فرص النمو ذات القيمة العالية، مشيرا إلى أن هذا التسهيل التمويلي سيسهم في تمكين الشركة من مواكبة رؤية دولة الإمارات الاستثمارية الشاملة في قطاعات الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال وإنتاج النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية.

وأضاف أن استمرار الشراكة بين "الصير" وبنك أبوظبي التجاري يؤكد ثقة البنك في إستراتيجية الشركة وخططها الاستثمارية الطويلة الأمد، لافتا إلى أنها تواصل توسيع تعاونها الإستراتيجي مع أبرز المؤسسات المالية المحلية والدولية؛ حيث أصبحت شريكًا موثوقا مع عدد من كبريات الجهات التمويلية المحلية الرائدة، كما أطلقت شراكة إستراتيجية مع مؤسسات تمويل دولية مرموقة، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

ووظفت الشركة دعم المؤسسات المالية لها بشكل مثالي في بناء وتطوير أسطولها الحديث المعزز بأفضل التقنيات المستقبلية، إضافة إلى الاستثمار في عدد من القطاعات الإستراتيجية، من بينها بناء السفن الحربية، وتطوير القوارب ذاتية القيادة، إضافة إلى مرافق الطباعة ثلاثية الأبعاد، الأكبر من نوعها في العالم.