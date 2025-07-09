وذكرت سابك في بيان الأربعاء، أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجيتها لتحسين محفظة الأعمال والتركيز على أعمالها الأساسية، مضيفة أن الطرح العام الأولي للوطنية للغازات الصناعية سيهدف إلى تحسين "المركز المالي للمجموعة والقيمة المضافة للمساهمين".

وتعاني صناعة الكيماويات من ضعف الطلب وارتفاع تكاليف المدخلات، مما أدى إلى انخفاض الأسعار وتقلص هوامش الربح.

وتعد سابك واحدة من كبرى شركات البتروكيماويات في العالم وهي مملوكة بنسبة 70 بالمئة لشركة أرامكو السعودية.

وأعلنت في مايو تكبدها خسائر صافية بلغت 323 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، وعزت ذلك إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الخام.

في وقت سابق من هذا العام، قالت الشركة أيضا إنها تخطط لخفض التكاليف وإيجاد فرص استثمارية جديدة، مع إعادة هيكلة بعض الأصول الأساسية والتخلص من الأعمال غير الأساسية.

وتخارجت بالفعل من شركتي ألمنيوم البحرين (ألبا) و(حديد) للصلب إذ باعت أسهمها في كليهما إلى كيانات سعودية أخرى مدعومة من الدولة.

وقالت سابك الأربعاء إن الدراسة لا تزال جارية وإن كل خيار يخضع للتقييمات المالية والفنية والتنظيمية والاقتصادية اللازمة.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى خسارة سهم الشركة 16.3 بالمئة منذ بداية العام.