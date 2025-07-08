وتشير هذه البيانات إلى أن ألمانيا قد تشهد إنشاء أكثر من 3000 شركة ناشئة خلال عام واحد لأول مرة منذ 2021.

وتأسس أغلب هذه الشركات في قطاع البرمجيات بفضل الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

في الوقت نفسه يواجه قطاع التجارة الإلكترونية ضغوطا مستمرة، ورغم ذلك أظهر مؤشرات على التعافي.

يشير هذا الارتفاع إلى استمرار التعافي من الركود الذي أعقب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي عام 2021، تم إطلاق ما يقرب من 3200 شركة ناشئة، لكن هذا العدد انخفض إلى حوالي 2500 في عام 2023 مع تراجع المستثمرين وسط ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي.

وواجهت العديد من الشركات الناشئة نقصًا في التمويل، مما أدى إلى تسريح عدد من الموظفين وحالات إفلاس.

وتصدرت ولايات بافاريا وشمال الراين-وستفاليا وبرلين قائمة الولايات التي شهدت تأسيس أكبر عدد من الشركات الناشئة خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما احتلت المدن ذات الروابط البحثية القوية - بما في ذلك ميونخ وهايدلبرج وبرلين - أعلى معدلات تأسيس الشركات الناشئة مقارنة بعدد سكانها.