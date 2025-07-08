وكان المحللون يتوقعون نمو الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي بنسبة 2.3 بالمئة بعد نموه بنسبة 2.4 بالمئة خلال مايو الماضي.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال يونيو بنسبة 3 بالمئة سنويا إلى 561.4 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 1.3 بالمئة إلى 78.3 تريليون ين.

وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 26.2 بالمئة إلى 5.7 تريليون ين، بعد ارتفاعه بنسبة 25.7 بالمئة خلال الشهر السابق.

وسجل إجمالي الإقراض المصرفي في اليابان خلال الربع الثاني من العام الحالي ككل نموا بمعدل 2.5 بالمئة سنويا.