وذكر بيان للبورصة أنه "في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الاطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة أن تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول وحرصا من البورصة المصرية على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين، فقد تقرر تعليق التداول بالبورصة اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من يوليو".

ويوم أمس، أعلن جهاز تنظيم الاتصالات في مصر، إنه حدث حريق مساء الاثنين بإحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس، بوسط محافظة القاهرة، للشركة المصرية للاتصالات، مما أدي الي تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات.

وتقوم فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات بمحاولة السيطرة علي الحريق وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال.

وجاري العمل علي استعادة الخدمة تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة، كما يجري حصر جميع الخدمات و العملاء المتأثرين من هذا الحريق.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعاده الخدمة و تعويض كافة العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة، ويقوم وزير الاتصالات وجميع الأجهزه المعنية بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.